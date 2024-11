Scivola lungo le scale di servizio che collegano il reparto di medicina al pronto soccorso e muore sul colpo, probabilmente a causa di un forte trauma cranico. E' la sorte toccata oggi pomeriggio a un paziente del reparto di medicina dell'ospedale di Praia a Mare, le cui generalità non sono state rese note.

Il ritrovamento

Assente dal reparto da qualche tempo, il personale infermieristico si è messo alla ricerca del paziente, rinvenuto poco dopo senza vita sui gradini della rampa di scale tra il secondo piano, dove si trova il reparto di medicina, e il primo piano, che fino a qualche giorno fa ospitava il servizio del 118 e la guardia medica. La scala conduce dritto al punto di primo intervento.

Le cause

Una tragica fatalità. Su questo gli inquirenti, accorsi immediatamente sul posto, non hanno dubbi. La causa dello scivolamento potrebbe essere stato un malore, anche se per averne certezza bisognerà attendere la fine delle indagini, che sono tutt'ora in corso.

Ad aiutare gli investigatori nella ricostruzione dell'esatta dinamica, c'è la posizione del corpo, distesa e supina, e alcune tracce di sangue visibili lungo la gradinata.

L'identità

Sull'identità della vittima vige il massimo riserbo, anche se da quanto trapelato tra le mura del nosocomio praiese pare si tratti di un uomo del posto, G.M. classe 1961. Di certo c'è che si trovava da qualche giorno nel reparto di medicina per ricevere le cure del personale sanitario e che invece il destino avverso gli ha procurato una morte improvvisa.