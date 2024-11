A pochi giorni dal drammatico crollo del ponte Morandi, il presidente torna ad esprimere il cordoglio per il lutto che ha colpito, questa volta, la Calabria. "Tutto il nostro Paese prova grande tristezza per questa nuova tragedia che ha provocato tanti morti e feriti nel Parco del Pollino. Esprimo la più grande solidarietà ai familiari delle vittime e ai feriti - scrive Mattarella in una nota- e ai feriti e ringrazio gli uomini del soccorso che hanno operato e stanno tuttora operando, con la consueta abnegazione, in condizioni difficili".

Un pensiero alle vittime del Raganello è stato espresso anche dal presidente della Camera. "Profondo dolore per le persone travolte nelle gole del #Raganello nel Parco del Pollino. Sono vicino alle famiglie delle vittime. E grazie ai soccorritori - scrive Roberto Fico su Twitter - da ore alla ricerca di altri dispersi".

L'appello alla sensibilità ambientale arriva dal presindete del Senato. "La nuova tragedia del Pollino - scrive Elisabetta Alberti Casellati - ci obbliga ad una sempre maggiore attenzione ai temi della sicurezza ambientale e dei cambiamenti climatici. I problemi legati al clima occupano oggi una parte centrale nello scenario della politica internazionale. Sono vicina ai familiari delle vittime e ringrazio quanti in maniera incessante stanno dando il loro fondamentale contributo nelle difficili operazioni di soccorso".

"È enorme il dolore per le vittime della tragedia delle Gole del Raganello. Prego e mi stringo al dolore dei familiari. Grazie a chi, in queste ore difficili, sta prestando aiuti e soccorsi". Così su Facebook il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana.