E' fuori dalla prognosi riservata ed è stata trasferita in pediatria la bambina di 9 anni, investita dall'onda di piena del torrente Raganello in Calabria, e ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. «Le condizioni cliniche della bimba ricoverata presso la Terapia intensiva pediatrica e Trauma center pediatrico della Fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs si sono ulteriormente stabilizzate, permettendo in data odierna lo scioglimento della prognosi riservata ed il trasferimento nel reparto di Pediatria», scrive in un comunicato la struttura ospedaliera che già nei giorni scorsi aveva reso noto il miglioramento delle condizioni della bimba.

