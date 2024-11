È accusata di omicidio la giovane che ha travolto e ucciso con la propria auto Francesco Teodoro Antonio Rondinelli, il 51enne di Pizzo morto alla vigilia di Capodanno

Uno scontro che non ha lasciato scampo al 51enne Francesco Teodoro Antonio Rondinelli quello avvenuto sera di San Silvestro nella zona industriale di Maierato, nel Vibonese, sul quale i carabinieri e la Procura stanno cercando di fare piena luce. Il primo nodo da sciogliere è cercare di risalire alla causa che ha portato la ventenne alla guida del Ford Fiesta a perdere il controllo del mezzo. La giovane, come atto dovuto, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio. Rondinelli, al momento dell’impatto, non si trovava a bordo della sua auto, ma aveva accostato a causa di un problema al motore del suo furgoncino. Quando l’auto della ragazza è piombata su di lui uccidendolo, stava cercando di riparare il danno. Ad aiutarlo si era fermato un altro automobilista, testimone oculare del sinistro, uscito miracolosamente illeso perché al momento dell’impatto si trovava a bordo del mezzo. La tragedia è avvenuta poco dopo la curva della rotatoria della zona industriale di Maierato, a metà strada tra il parco commerciale del Sole e il parco La Rocca sul tratto di strada che collega l’area allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio.