Alla guida della Fiat Punto un 41enne risultato positivo all'alcol test. Sul posto sono giunti due mezzi di elisoccorso provenienti da Cosenza e Lamezia, che hanno trasferito i feriti a Catanzaro. L'impatto in località Mellaro, nel comune di Casali del Manco

Gravissimo incidente stradale in Sila: lo scontro ha coinvolto un'auto e tre moto con a bordo tre giovani. Uno dei motociclisti, 37enne di Settingiano nel Catanzarese, è morto a causa delle lesioni riportate mentre gli altri due sono stati trasferiti a bordo di due mezzi di elisoccorso partiti da Cosenza e Lamezia all'ospedale Pugliese di Catanzaro, dove sono stati ricoverati per fratture multiple e traumi. In stato di choc il conducente della Fiat Punto, poi risultato positivo all'alcol test. L'uomo, un 41enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e posto ai domiciliari.

Il tragico impatto sulla Ss 108 bis per Lorica, in località Mellaro nel comune di Casali del Manco, nel Cosentino. Sul posto anche due ambulanze e i carabinieri della Compagnia di Cosenza per i rilievi del caso.