È accaduto a San Costantino Calabro, il ragazzino è spirato tra le braccia dei compagni mentre il gruppo si apprestava a lasciare il cortile dell'istituto per fare rientro in classe, inutili i soccorsi

Tragedia nella scuola media di San Costantino Calabro. Nel corso dell’ora di educazione fisica, un ragazzo di 13 anni del luogo, terminata la lezione, si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo la vita. Il giovane è deceduto tra le braccia dei compagni increduli per l’accaduto mentre la lezione di educazione fisica era già terminata e i ragazzi si apprestavano a lasciare il cortile della scuola per fare rientro in classe.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Infarto fulminante la prima ipotesi sull’improvviso decesso, anche se al momento non viene esclusa una possibile autopsia al fine di chiarire ogni dubbio sulla morte del ragazzo. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le prime indagini.

Il sindaco Nicola Derito, appresa la notizia, profondamente scosso per l’accaduto ha dichiarato: «È una tragedia che si abbatte non solo su una famiglia onestissima, ma anche sull’intera comunità di San Costantino Calabro». In segno di lutto il primo cittadino ha quindi deciso per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.