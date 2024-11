La Calabria questa mattina si è svegliata con la notizia della tragedia avvenuta sulle piste da sci di Lorica. A perdere la vita è stato il direttore d’esercizio degli impianti, Alessandro Marcelli. L'ennesimo incidente sul luogo di lavoro che scuote gli animi di tutti, soprattutto quelli delle istituzioni.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso nel primo pomeriggio il suo cordoglio per il tragico evento, asupicando che «la magistratura faccia piena luce». Oltre al governatore sono stati tanti i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia della vittima.

L'amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino, «ancora sconvolto per l'accaduto, a nome ed in rappresentanza di tutta la Società, si stringe intorno alla moglie e ai due figli che il caro Alessandro ha lasciato prematuramente, impegnandosi fin d'ora a fare tutto il possibile nel rispetto della famiglia e per onorarne la memoria».

L'assessore regionale Fausto Orsomarso

«Questa mattina mi sono svegliato con ennesimo report che quotidianamente l’ing. Alessandro Marcelli inviava al presidente di Fdc informandolo del quadro della situazione con in programma ennesima riunione sulle piste per mettere a fuoco la programmazione futura e gli investimenti per completare la funzionalità e la fruibilità di un’opera strategica per il turismo montano. Poi più tardi la notizia che non ti aspetti alle 9.18 dell’incidente e poi subito dopo la notizia che Alessandro non c’era più. Oltre le parole di circostanza Alessandro voglio ricordarlo così. Alessandro era un omone grande e sempre sorridente. Contraltare del pregiudizio e del racconto di una terra amara con dirigenza di scarsa qualità, Alessandro era un professionista serio ed indefesso di una delle più importanti aziende pubbliche regionali. Uno dei pochi con il patentino che poteva esercitare la direzione di esercizio degli impianti a fune». Continua a leggere la nota su Cosenzachannel.com

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso

«Giungano le sentite condoglianze del Consiglio regionale alla famiglia dell'ingegnere Alessandro Marcelli, responsabile degli impianti di risalita di Lorica, tragicamente deceduto sul lavoro Lo dice. Mi associo a quanti si rivolgono alle Autorità preposte perché sia fatta piena luce sull'accaduto. E sottolineo l'urgenza che l'Italia stanzi le risorse necessarie per potenziare la sicurezza sui posti di lavoro al fine di fermare quella che il presidente Mattarella, in un suo recente messaggio al Presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ha definito 'una ferita sociale lacerante' che non trova soluzione ed è in continuo e drammatico aumento».

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso

«Una notizia che ci lascia attoniti e che ci rattrista enormemente. La tragedia di Lorica nella quale ha perso la vita Alessandro Marcelli ripropone in tutta la sua drammaticità la questione delle morti sul lavoro. Nel pieno rispetto degli accertamenti in corso e che sono demandati alle autorità competenti, non possiamo, come istituzione, non sottolineare ancora una volta la necessità di garantire, ad ogni livello, le condizioni basilari di sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza delle quali continueremo, purtroppo, a contare le vittime che aumentano ogni giorno in tutto il Paese. È quanto mai fondamentale intraprendere energiche azioni per frenare questa terribile escalation. Certamente – ha proseguito Franz Caruso – in incidenti come quello di oggi, anche la fatalità può avere un suo peso, ma bisogna agire con assoluta tempestività. Alla moglie e ai figli di Alessandro Marcelli, e a tutta la sua famiglia, già provata qualche anno fa dalla scomparsa dell’amico, ing. Gianfranco Marcelli, fratello di Alessandro e già direttore generale dell’AMACO, venuto a mancare improvvisamente nel 2017, giungano le mie più sincere ed affettuose condoglianze».

Il segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro

«Ennesimo incidente sul lavoro. Ennesima tragedia. Questa volta in Calabria, a Lorica nel Cosentino dove Il responsabile degli impianti di risalita ha perso la vita, per cause che sono ancora in corso di accertamento, mentre eseguiva un controllo alla partenza delle cabine. Nell'esprimere il cordoglio di tutta la Cisal alla famiglia dell'uomo deceduto, e in attesa che gli organi preposti accertino la dinamica dell'incidente mortale ed eventuali responsabilità, ribadiamo con forza la necessità di potenziare la sicurezza e la formazione con un adeguato stanziamento di risorse economiche e di personale».

Il sottosegretario al Sud Dalila Nesci

«Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del direttore dell’impianto di risalita di Lorica, Alessandro Marcelli. Auspico che vengano accertate le cause di questa tragedia e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Ai familiari di Marcelli va tutta la nostra solidarietà».