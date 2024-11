Medesimo riconoscimento per Protezione civile e per il comandante della polizia locale che, per giorni dopo il drammatico naufragio, hanno presidiato il litorale

Il Consiglio comunale di Botricello conferirà l’encomio solenne alla Capitaneria di Porto di Crotone. Si tratta di un gesto fortemente simbolico che unisce l’attività quotidiana per la sicurezza in mare al lavoro immane portato avanti dai militari del Corpo per la tragedia di Steccato di Cutro. Il conferimento – è detto in una nota stampa - avverrà mercoledì 26 aprile, alle ore 18, nella sala consiliare della cittadina ionica alla presenza, tra gli altri, del comandante Vittorio Aloi.

Analogo riconoscimento sarà assegnato al comandante della Polizia locale di Botricello, Rosario Pignanelli, che ha pattugliato la costa tra Steccato e Botricello per diversi giorni con l’utilizzo di un Quad, quindi all’associazione di Protezione civile Aeza di Botricello che ha percorso a piedi, per giorni, tutto il tratto di spiaggia tra Botricello e Belcastro.

Il sindaco Saverio Simone Puccio ha fortemente voluto questa iniziativa: «La tragedia di Steccato di Cutro con il naufragio di un barcone carico di migranti ha coinvolto tutti noi in una drammatica esperienza umana, prima ancora che professionale e tecnica. Il nostro Comune ha partecipato direttamente alle operazioni di soccorso e ricerca, sia attraverso l’impiego della Polizia locale che dei volontari e degli stessi amministratori, ma tra le immagini impresse nella nostra memoria – ha spiegato il sindaco – c’è lo straordinario lavoro portato avanti dalla Capitaneria di Porto. Tutti noi abbiamo guardato con profondo senso di ammirazione il loro impegno, l’abnegazione con cui hanno cercato di fornire ogni supporto possibile, riuscendo a superare anche le critiche inopportune e incomprensibili».