Incidente a San Pietro a Maida nella notte. A bordo c’erano 5 ragazzi: tre sono riusciti a mettersi in salvo, le due vittime sono rimaste bloccate nella vettura

Due ragazze (una delle quali minorenne) hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, in località Guarna.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, un'auto con 5 ragazzi a bordo è finita fuori strada: tre sono usciti da soli, le due ragazze sono rimaste bloccate all'interno della vettura che ha preso fuoco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Vigili del fuoco, sanitari del 118 e le forze dell'ordine.