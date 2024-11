Ancora un drammatico incidente con il trattore in Calabria. A perdere la vita un uomo di 75 anni, A.C, morto schiacciato dal trattore che si è ribaltato, per cause ancora in corso di accertamento. La tragedia si è consumata nel Catanzarese, a Miglierina, contrada Palombara. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini.