Scivola dal tetto di un edificio e muore sul colpo. È la sorte toccata oggi pomeriggio a un uomo di Grisolia, E. B., 62 anni, nell'area di un noto mobilificio. Secondo quanto trapelato, la vittima stava conducendo dei lavori di manutenzione, probabilmente a causa di alcune infiltrazioni d'acqua, quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l'equilibrio, finendo rovinosamente giù. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Sul posto, oltre a un'ambulanza, è arrivata subito una pattuglia di carabinieri della stazione di Santa Maria del Cedro, a cui ora toccherà ricostruire i dettagli dell'incidente insieme ai colleghi della compagnia di Scalea, coordinati dal capitano Andrea D'Angelo.

Sul posto anche un medico legale. La procura di Paola ha disposto l'autopsia sul cadavere, per capire se si sia trattato di una mera fatalità o se l'uomo sia caduto a seguito di un malore.