COSENZA - E' stato individuato e fermato dai carabinieri il presunto autore dell'omicidio di Francesco Palazzo, avvenuto ieri in una zona montana a Serra Pedace, nel cosentino. Anche lui è ferito ed è stato portato nell'ospedale di Cosenza per alcune fratture alla testa. Al momento è in stato di fermo con l’accusa di omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. L'uomo, Leo Franco Chimenti, 51 anni, è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Rogliano e del reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza in un casolare abbandonato, non lontano dal luogo del delitto. Gli investigatori stanno sentendo il figlio ed il genero di Palazzo, che erano con la vittima al momento dell'omicidio, ed anche un'altra persona che avrebbe assistito ad almeno alcune fasi del delitto. Poi sarà sentito anche il responsabile degli spari, non appena le sue condizioni lo permetteranno. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal pm della Procura di Cosenza Giuseppe Visconti, proseguono per chiarire in tutti i suoi aspetti quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, l'omicida avrebbe portato il suo gregge al pascolo, invadendo il terreno di proprietà di Palazzo. Circostanza che si sarebbe verificata più volte in passato. Palazzo, insieme al figlio ed al genero, lo ha raggiunto, probabilmente per un chiarimento. Ne è nata però una lite nel corso della quale il pastore ha estratto una pistola calibro 7.65 con la matricola abrasa - che è stata recuperata dagli investigatori - ed ha fatto fuoco due volte, uccidendo Palazzo e ferendo in modo lieve ad una gamba il genero.