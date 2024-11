Il fatto è avvenuto, per cause in corso di accertamento, a circa 300 metri dalla stazione di Villapiana. Il traffico ferroviario è momentaneamente bloccato per consentire l'effettuazione dei rilievi

Una donna di 39 anni, originaria di Cassano allo Ionio ma da tempo risiedeva a Villapiana, è morta dopo essere stata investita da un treno sulla linea Ionica Reggio Calabria-Taranto, a circa trecento metri dalla stazione di Villapiana, in provincia di Cosenza.

Il fatto è avvenuto, per cause che sono in corso di accertamento, nel primo pomeriggio sulla linea ferroviaria ionica. L'ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. Sull'accaduto indagano gli agenti della Polfer. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della stazione di Villapiana e gli agenti della Polizia municipale.

Secondo quanto è stato riferito, al momento, non è possibile evacuare il convoglio in sicurezza facendo scendere i passeggeri per assenza di marciapiedi. I volontari della Protezione civile stanno provvedendo a supportare i passeggeri con acqua e cibo. Il traffico ferroviario è momentaneamente bloccato per consentire l'effettuazione dei rilievi.