Tragico incidente in un'abitazione di Luzzi, nel cosentino, dove una donna, Alida Lirangi di 69 anni è morta per le ferite riportate in un incendio sviluppatosi mentre era indaffarata ai fornelli.

Ferito il marito

Non è ancora chiara la dinamica. Il rogo che ha inghiottito gli ambienti caratterizzati dalla presenza di legna da ardere e perlinato alle pareti, potrebbe essere stato innescato da una fuga di gas. Anche il marito è rimasto ferito e per questo trasportato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con ustioni e sintomi da intossicazione.

L'episodio si è verificato all'ora di pranzo, intorno alle 13, in località Destre, una zona di campagna. I primi a soccorrere i due anziani è stato uno dei due figli della coppia, residenti nelle immediate vicinanze. Sul posto sono poi giunti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118