Tragedia a Campora San Giovanni, frazione di Amantea. Un cittadino pakistano poco più che trentenne è annegato mentre faceva il bagno. L’uomo si è buttato in mare mentre la sua comitiva era in spiaggia. Purtroppo non sapeva nuotare e trovatosi improvvisamente al largo, non è riuscito a restare a galla né a richiamare in modo efficace l’attenzione della sua comitiva rimasta a riva.

Quest’ultimi, infatti, non si sono accorti del dramma in corso, attivandosi solo ad avvenuta sparizione dell’amico. Hanno percorso in lungo e in largo la spiaggia, setacciandola lido per lido, ma senza riuscire a rintracciarlo. Alla fine purtroppo, la macabra scoperta l’ha fatta un ragazzo del posto che, tuffandosi in mare ha avvistato il corpo del pakistano sul fondale marino, non distante dalla riva. Sul posto sono giunti poi gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Al momento sono in corso le operazioni di recupero della salma.