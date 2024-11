L'uomo stava arando il terreno in una località al confine tra i comuni di Camini e Stignano. E’ deceduto sul colpo

Un uomo di 37 anni, Davide Squillace, è morto schiacciato dal trattore col quale stava lavorando in campagna. E' avvenuto nella tarda serata di ieri in un terreno di proprietà della vittima, in una località al confine tra i Comuni di Camini e Stignano, in provincia di Reggio Calabria.





L'uomo stava arando il terreno, conducendo un trattore, quando probabilmente a causa di un dislivello, lo sfortunato 37enne e' stato catapultato fuori dal trattore, che si è capovolto. Per il malcapitato nulla da fare, e' deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, diretta dal capitano Antonio Di Mauro. (AGI)