VIDEO-FOTO | L'episodio avvenuto a Spadola questa mattina nell’abitazione in cui l’uomo viveva da solo. Inutili i soccorsi. Avviati accertamenti per stabiliare l'esatta dinamica

Un uomo di 70 anni, GIovanni Casini, è morto a causa di un’esplosione avvenuta intorno alle 7.20 di questa mattina in un’abitazione di Spadola. Il fatto, alla cui origine vi sarebbe una fuga di gas da una bombola, è avvenuto in via Teodoro Mesimerio dove l’uomo viveva da solo all’interno della casa di sua proprietà. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno e i carabinieri della locale Stazione. Inutili i soccorsi. In corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.