Per l'uomo, originario di Dasà, non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente

Tragedia sul lavoro nel Vibonese, dove un uomo ha perso la vita questo pomeriggio schiacciato dal suo trattore. A.S., 62enne originario di Dasà, stava lavorando con un trattore in una campagna di Sorianello, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

Inutili i soccorsi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco giunti sul posto. I sanitari del 118, una volta arrivati, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità nella dinamica dell’incidente che ha portato al decesso del 62enne.