L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava da solo. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere

Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto e ha impattato violentemente contro un lampione dell'illuminazione stradale. È morto così, questa notte, un 42enne, Marco Gaetano Froio, nato a Monza. Il tragico incidente intorno all'1.15 su viale Isonzo, nella zona sud di Catanzaro.

L'uomo era alla guida di una Peugeot 206 cabrio, era l'unico passeggero a bordo della vettura. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta per estrarre dalle lamiere il corpo e mettere in sicurezza sito e auto. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.