Questa mattina siamo stati nella Tendopoli di San Ferdinando per capire direttamente dai ragazzi nel campo cosa qualcuno tra loro abbia sentito, visto o capito in merito alle dinamiche del fattaccio di sangue che ieri mattina ha visto coinvolti un 26enne del Mali e un carabiniere.

Alla fine della storia il ragazzo maliano è morto sparato e il carabiniere, intervenuto sul luogo per questioni di ordine e sicurezza, forse ha reagito per legittima difesa o forse per errore di calcolo.