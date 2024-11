Le famiglie saranno costrette probabilmente a lasciare l’abitazione. Sul posto i Vigili del fuoco

Paura stamattina a Nocera Terinese a causa di un enorme incendio divampato sul tetto di una palazzina nel quartiere San Francesco. L’incendio, probabilmente causato da un camino non pulito, ha comunque causato danni alla struttura, una casa costruita negli anni ’60 che al momento ospitava quattro famiglie. Queste, con ogni probabilità saranno costrette a lasciare l’abitazione che quasi certamente sarà dichiarata inagibile per il momento. Sul posto i Vigili del fuoco. Non si registrano danni alle persone.



Sonia Rocca