Fortunatamente studenti e insegnanti erano nelle aule quando l'infisso si è staccato ed è caduto lungo le scale. Nessun ferito. La scuola è ospitata in un palazzo considerato di interesse storico

Una finestra di grandi dimensioni è improvvisamente crollata, frantumandosi lungo le rampe delle scale del liceo classico di Locri. Fortunatamente gli studenti e gli insegnanti erano in aula a fare lezione e non si registra nessun ferito. Secondo quanto si è appreso l’incidente sarebbe stato causato dal forte vento, che in queste ore sta soffiando su tutta la fascia ionica, che avrebbe generato il cedimento strutturale della finestra.

Subito dopo l’accaduto dalla scuola è partita una segnalazione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ente competente in materia di edilizia scolastica. Sul posto si stanno recando i tecnici di Palazzo Alvaro. Presente anche il sindaco di Locri Giuseppe Fontana. Come è noto, il palazzo che ospita l’istituto scolastico locrese è stato considerato di interesse storico.