Tragedia sfiorata questa notte sulla Statale 280, arteria che collega Catanzaro a Lamezia Terme. Un mezzo che trasportava attrezzature per spettacoli, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente incendiato rendendo necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco.

Intorno alle 2 una squadra del Comando provinciale di Catanzaro si è quindi portata sul luogo e ha messo in sicurezza il tracciato. Nessuno degli occupanti del mezzo è rimasto ferito. Ingenti i danni per un importo che resta ancora da quantificare.