Riapre domani la tratta ferroviaria tra Corigliano e Sibari, sulla linea Catanzaro Lido-Sibari, dove la circolazione ferroviaria era stata sospesa dal 28 novembre scorso a seguito dell'impatto al passaggio a livello di Thurio, nel comune di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, fra un camion fermo sui binari e il Regionale 5677. Lo rende noto un comunicato di Rfi. L'incidente ferroviario provocò la morte di due persone, la capotreno delle Ferrovie dello Stato Maria Pansini, di 61 anni, di Catanzaro che era a bordo del locomotore, e il conducente del mezzo pesante Said Hannaoui, di 24 anni, di nazionalità marocchina. «La circolazione ferroviaria - è detto in una nota di Rfi - riprenderà gradualmente domani, dopo la conclusione dei rilievi dell'Autorità giudiziaria e il conseguente provvedimento di dissequestro dell'area». I dettagli relativi alla ripresa della circolazione sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di Rfi e di Trenitalia.