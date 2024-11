Un incidente stradale si è verificato intorno a mezzanotte sulla statale 106 all'altezza della zona industriale di Crotone. L'impatto, per cause ancora in corso d'accertamento, è avvenuto tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, che è morto sul colpo. Si tratta di Vincenzo Perna, crotonese di 41 anni. Ferita risulta un bambino che viaggiava a bordo della moto, immediatamente trasportato all'ospedale dall'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone per mettere in sicurezza il tracciato stradale e la polizia per effettuare i rilievi.

Luana Costa