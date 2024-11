Un uomo è morto dopo essersi ribaltato col trattore di cui era alla guida, a Borgia. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato all'interno di un terreno scosceso utilizzato a coltivazione di piante d'ulivo (in località Brisella) e il conducente è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco.

L'intervento dei pompieri è valso alla messa in sicurezza del sito e del trattore nonché ad assistenza con torre fari al personale Suem 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Giunti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza, mentre si è in attesa del magistrato di servizio per l'autorizzazione alla rimozione della salma.