Alla guida della vettura un 26enne che si è fermato a prestare soccorso, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare

Tragico incidente stradale la notte scorsa sul lungomare di Cirò Marina. Un giovane di 17 anni, Michele Famiglietti, è stato investito e ucciso da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Alla guida della vettura, un ragazzo di 26 anni del luogo, che si è fermato a prestare soccorso alla vittima.

Purtroppo il 17enne non ce l'ha fatta e i sanitari del 118, giunti sul posto, ne hanno constatato il decesso poco dopo, in ambulanza, durante il trasporto all’ospedale di Crotone. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno ascoltato il conducente della vettura, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il 26enne è stato denunciato dai militari dell’Arma per il reato di omicidio stradale.