Il sinistro si è verificato sulla statale 18 all'altezza dell'Eurolido. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica

Ancora sangue sulle strade calabresi. Un uomo questa mattina è stato travolto e ucciso a Falerna sulla statale 18 nei pressi della struttura ricettiva Eurolido. Un'auto, un fiorino, ha investito il turista 45enne originario di Potenza in vacanza in Calabria che è morto sul colpo. Sul la Polizia stradale che dovrà ora accertare l'esatta dinamica del drammatico incidente e i sanitari del 118. Solo una settimana fa una donna aveva perso la vita a Gizzeria investita da un'auto in corsa mentre attraversava sulle strisce pedonali.