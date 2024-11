È una domenica funestata dal sangue quella vissuta a Reggio Calabria. Poche ore fa, nella zona di Terreti, lungo la via Reggio Campi, un’autovettura è terminata in un burrone di circa 100 metri ed una persona ha perso la vita nel sinistro.

Sul posto, che si trova in prossimità dell’ex Agip, si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona che si trovava a bordo dell’auto. Le ricerche, però, non sono terminate, poiché i vigili sono ora impegnati alla ricerca di una seconda persona che si trovava nell’autovettura e che è stata sbalzata fuori nel tremendo impatto.