I fatti si sono verificati dopo la mezzanotte a Pellaro. Tempestivi i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare per Domenico Orlando

Intorno alla mezzanotte, tra ieri ed oggi, un impatto tra una moto ed un'automobile verificatosi a San Leo di Pellaro, è stato fatale per il giovane Domenico Orlando, classe 1998, di Melito Porto Salvo. Il ragazzo, per causa ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un autoveicolo guidato da un altro giovanissimo.

Immediatamente intervenuti sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine, invano, hanno tentato di salvargli la vita. Il giovane centauro è deceduto alle prime luci dell'alba.