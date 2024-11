Ancora in corso le operazioni di recupero della salma. A lanciare l'allarme è stato il figlio, non avendo notizie del padre da questa mattina

Sono in atto le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a Ortí, frazione pedemontana di Reggio Calabria, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incidente autonomo. Claudio Marcello Marra, di 66 anni, stava percorrendo una strada sterrata con un fuoristrada che, per causa in corso di accertamento, è finito in una scarpata di circa 40 metri di profondità.

Non si conosce l'ora dell'incidente: a lanciare l'allarme è stato il figlio, non avendo notizie del padre da questa mattina.

Le operazioni di recupero della salma sono ancora in corso, dato il luogo impervio in cui è precipitato il mezzo. Il corpo una volta recuperato sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale che stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.