È morto per le ferite riportate il giovane centauro vittima di un incidente avvenuto a Strongoli, in provincia di Crotone nei giorni scorsi. Il 28enne Giovanni Serra era a bordo di uno scooter 125 quando per cause in corso di aggiornamento ha impattato contro un muro mentre percorreva la sp 21. Il sinistro è avvenuto in località Salinella in una zona poco illuminata. A confermare la notizia, il Comune: «Oggi - si legge sulla pagina fb dell'ente- le bandiere italiana ed europea del Comune di Strongoli e del Museo saranno listata e lutto». Intorno mezzogiorno è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni e come segno di vicinanza nei confronti della famiglia.