Ferito, ma non in pericolo di vita, il giovane che viaggiava insieme a lui a bordo di un motorino. La dinamica dell'impatto dovrà essere accertata dalle forze dell'ordine

Tragedia immane a Santa Maria del Cedro. Nel primo pomeriggio di oggi un ventenne del posto, V.C., queste le sue iniziali, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella frazione Marcellina, sul ponte Laos, il viadotto che conduce nelle vicine comunità di Orsomarso e Scalea. La vittima viaggiava su un motorino insieme all'amico, anch'egli rimasto ferito, ma fortunatamente non in modo grave.

Ad accertare le dinamiche del sinistro, che ha coinvolto anche altri due mezzi, saranno le forze dell'ordine, subito giunte sul posto. Per i soccorsi, invece, sono state impiegate due ambulanze e un'elicottero del 118. A seguito dei fatti, che si sono verificati intorno alle 15, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. La notizia del morte del giovane ha fatto subito il giro del paese, lasciando attoniti quanti lo hanno conosciuto.