Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, nel cuore della Sila, precisamente in località Fago del Soldato. Per cause ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, una Fiat Panda 4x4 con a bordo due persone ha improvvisamente perso aderenza sulla SS 107 subito dopo l'uscita dalla galleria situata nei pressi dello svincolo per Montescuro, terminando la sua corsa dopo un violento impatto al Chilometro 59+750.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e il personale stradale Anas. Nonostante la rapidità dell'intervento, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente 43enne, deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. C’è un altro ferito, di anni 32, trasportato d’urgenza in ospedale a Cosenza tramite elisoccorso.