Un drammatico incidente è avvenuto sulla Trasversale delle Serre in territorio comunale di Spadola lungo il viadotto nei pressi del ponte di località Sorgive ed in prossimità dell’uscita per Serra San Bruno. Il bilancio è di un morto, un giovane di 32 anni, Carmine Mannella, di Serra San Bruno, che con l’auto si è schiantato contro un guardrail. Ancora da chiarire la dinamica del mortale sinistro. Illesa una ragazza che si trovava a bordo dell’auto e che è rimasta leggermente ferita.

Sul posto si sono immediatamente portati i sanitari del 118 (con il dottore Papasodaro, l’infermiere Arena e l’autista Cristofalo), ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i poliziotti del commissariato di Serra San Bruno ed i carabinieri, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Serra.