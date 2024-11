Un carabiniere libero dal servizio, A.C., di 47 anni, è morto in un incidente stradale accaduto stamattina all'interno della galleria "Limina", lungo la strada di grande comunicazione "Jonio-Tirreno", nel territorio di Mammola.

Il militare ha perso, per cause in corso d'accertamento, il controllo della propria automobile, sulla quale viaggiava da solo, mentre, dopo avere concluso il proprio turno di servizio in una caserma della provincia di Vibo Valentia, a Soriano, stava rientrando a casa, a Siderno. La vettura condotta dal carabiniere ha impattato violentemente contro la parete della galleria, tanto che la morte di A.C. è stata istantanea. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti del distaccamento di Siderno della Polizia stradale.