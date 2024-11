Il fatale impatto tra due auto a Caria. La vittima, residente a Limbadi, si stava recando in ospedale a Tropea dove prestava servizio. Ferito il conducente dell’altra vettura

Drammatico incidente stradale nel Vibonese questa mattina. Uno scontro frontale si è verificato lungo la strada provinciale n. 17 nei pressi di Caria, dove, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e un’Opel Corsa si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto ha perso la vita Salvatore Montesanti, 59anni, infermiere originario di Nicotera e residente a Limbadi, in servizio all’ospedale di Tropea, dove si stava recando come ogni mattina per lavoro. Ferita la conducente dell’altra vettura, M.F., 30 anni, trasferita all'ospedale di Tropea. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri della competente Stazione. Amara la sorpresa degli operatori del 118 intervenuti sul posto nel constatare che la vittima dell'incidente era un loro collega. Il dirigente del 118, Antonio Talesa, ha parlato di «notizia terribile che ha scosso tutti. Salvatore era un lavoratore preparato e competente. Una perdita gravissima sotto il profilo umano e professionale».