È di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale all’interno del territorio di Bianco, in località Pardesca. A perdere la vita un giovane di 19 anni, G.C. le sue iniziali, in seguito ad uno scontro per cause in corso di accertamento tra la moto a bordo della quale viaggiava e un’altra automobile.

Sul posto sono subito giunti gli agenti del commissariato di Polizia, i carabinieri e gli operatori del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il corpo del ragazzo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà fare luce sulla dinamica esatta dell’accaduto, all’obitorio dell’ospedale di Locri.