È successo poco prima di mezzanotte in prossimità del bivio di Cutro. A bordo di una delle due vetture viaggiava una famiglia: madre e figlia sono state trasportate in ospedale assieme alla conducente dell'altro mezzo, il padre è deceduto

Uno scontro che non ha lasciato scampo a uno dei tre occupanti di una delle due auto coinvolte. È successo poco prima di mezzanotte sulla Ss 106, in località Trafinello nel Crotonese, in prossimità del bivio di Cutro. A impattare una Lancia Musa e una Nissan Qashqai. Tragico il bilancio: un morto e tre feriti.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, sede centrale, intervenuta per estrarre le persone dalle lamiere. A bordo della Lancia viaggiava un nucleo familiare di tre persone: il conducente, deceduto sul colpo, con la moglie e la figlia minorenne. Queste ultime, dopo essere state estratte dall'abitacolo, sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivamente trasportate in ospedale, così come la giovane conducente della Nissan.

I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza le vetture e il sito. Si attende l'autorizzazione del magistrato di turno e del medico legale per estrarre la salma rimasta incastrata tra le lamiere.

La Ss106, inizialmente chiusa al traffico in ambedue i sensi di marcia, è attualmente transitabile su unica corsia fino al termine delle operazioni. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.