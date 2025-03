Un grave incidente si è verificato sulla Statale 106 all’altezza di Villapiana, causando la morte di un uomo. Lo scontro, avvenuto poche ore fa, ha coinvolto un’autovettura e un autoarticolato.

La vittima, che si trovava a bordo dell’auto, non è ancora stata identificata, ma secondo le prime informazioni sarebbe di origine straniera. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore umano, di una manovra azzardata o di un guasto meccanico. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla vittima. La circolazione è stata bloccata per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Le autorità hanno disposto deviazioni obbligatorie, ma il traffico ha subito forti rallentamenti. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, creando disagi agli automobilisti. La viabilità è rimasta compromessa per diverse ore prima del ripristino della normale circolazione. L’ennesima tragedia su questa arteria stradale riaccende il dibattito sulla sicurezza della Statale 106, tristemente conosciuta per l’alto numero di incidenti gravi.

Solo nelle ultime settimane, si sono registrati più sinistri con feriti e morti lungo il tratto calabrese della strada. L’Organizzazione di Volontariato "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" ha espresso indignazione per il nuovo incidente mortale, sottolineando ancora una volta la necessità di interventi urgenti per mettere in sicurezza la viabilità.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.