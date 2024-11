Ferito il conducente dell'altro veicolo, trasferito in ospedale. Indagini per accertare la dinamica dell'impatto

Tragico incidente lungo la statale tra Soriano e Gerocarne, nel Vibonese costato la vita ad un uomo A.D.P. Il sinistro – le cui cause sono in corso di verifica - è avvenuto tra due mezzi, una Fiat panda e una Kia, nei pressi di un ponticello poco distante dalla frazione Ciano. Ferito il conducente dell’altra auto, trasferito in ospedale. Sul posto 118 e carabinieri.