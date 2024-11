Fine settimana funestato dagli incidenti in Calabria. Sull'A3 muore la figlia di un magistrato. Un ciclista finisce sotto un camion sulla 106 e a Corigliano scontro frontale tra due auto

COSENZA - Ancora un week end tragico in Calabria. Tre gli incidenti stradali che hanno funestato questo primo fine settimana di esodo. Il bilancio è di tre morti. Dopo i due scontri avvenuti ieri sull'A3 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Sibari e Altomonte, e sulla statale 106 bis nella Sibaritide, questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 59 anni. La morte è avvenuta in seguito ad uno scontro frontale avvenuto tra due auto lungo la statale 106 all'altezza di Corigliano Calabro. La vittima è Aldo Spina di 59 anni di Rossano. Per cause in corso di accertamento la sua Peugeout si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta guidata da un diciannovenne che è rimasto ferito in modo non grave.