Una delegazione di ragazzi è stata ricevuta in Provincia, il 19 novembre si terrà un incontro in Prefettura per l’approvazione del Piano servizi aggiuntivi

Una delegazione di studenti del Liceo Scientifico “Satriani” di Petilia Policastro e del plesso distaccato di Mesoraca è stata ricevuta questa mattina dal presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Vincenzo Lagani, dal dirigente del settore Edilizia Scolastica Nicola Artese e dal capo di gabinetto Roberto Lumare.

«Gli studenti – informa una nota della stessa Provincia - hanno richiesto l’incontro per sollecitare un intervento da parte dell’ente intermedio per un adeguamento del servizio trasporto pubblico extraurbano per studenti. In particolare, hanno evidenziato l’insufficienza del servizio, i ritardi e la fatiscenza di alcuni mezzi».

Nella nota si sottolinea che «la capienza e le norme per il contenimento del contagio da Covid-19 destano preoccupazione nella popolazione scolastica, la problematica è stata infatti sollevata non solo dagli studenti di Petilia Policastro e Mesoraca, ma più in generale e in modo diffuso dagli studenti che frequentano gli istituti scolastici della provincia di Crotone».

L’ente intermedio, viene specificato, «pur non avendo competenze dirette, essendo il servizio di competenza regionale, ha manifestato attraverso il dirigente del settore, la volontà e la disponibilità a farsi portavoce delle problematiche evidenziate dagli studenti ai tavoli tecnici ad i quali parteciperà».

Proprio il prossimo 19 dicembre, si terrà un incontro in video conferenza convocato dal prefetto di Crotone «per la condivisione e l’approvazione del Piano servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano per studenti». Alla riunione sono stati invitati la Regione Calabria, la Provincia e il Comune di Crotone, rappresentanti delle forze dell’ordine, l’Ufficio scolastico regionale, le Ferrovie della Calabria e le Autolinee Romano.

«In quella occasione la Provincia di Crotone si farà portavoce delle segnalazioni ricevute e delle problematiche sottoposte alla sua attenzione. In conclusione dell’incontro gli studenti, pur ringraziando i rappresentanti dell’ente intermedio per l’interlocuzione e la disponibilità, hanno confermato che proseguiranno la protesta, disertando le aule scolastiche, fino alla risoluzione del problema».