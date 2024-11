Una ricerca di settore pone la Calabria al secondo posto nella classifica dei mezzi meno revisionati. Il valore più basso rilevato nella provincia di Vibo Valentia

Più di un quarto degli autobus a noleggio della regione non è in regola con la revisione meccanica.

È quanto emerge da una ricerca del portale Facile.it basata sui dati ufficiali del Ministero dei Trasporti.

I veicoli interessati sono quelli per il trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente, tra cui, ad esempio, quelli utilizzati per le gite scolastiche degli alunni o per i tour turistici.



Il triste dato pone la nostra regione al secondo posto in classifica, dietro alla Campania, con una percentuale di 26,51 punti, in contrasto con la media nazionale del 18,62%.

La provincia con i valori più bassi risulta essere Vibo Valentia con il 40,50%. Numeri distanti dal 23,19% di Crotone, considerata la più virtuosa nella classifica regionale.