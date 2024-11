«Oggi Saverio si è alzato senza ossessioni ma con tanta voglia di vedere i suoi compagni». Non è solo amore ciò che traspare dalle parole di Rita Mazzei, madre di Saverio, diciottenne affetto da un disturbo dello spettro autistico che oggi assieme ai suoi compagni potrà tornare a sedere tra i banchi di scuola, ma la consapevolezza di essere riuscita a strappare un'opportunità per il figlio altrimenti negata.



«Io e Saverio siamo una forza» aggiunge Vitaliano Corasoniti, il padre. «Io sono il suo condottiero e non ci fermeremo mai davanti a niente e nessuno». È la personale battaglia di Rita e Vitaliano combattuta quotidianamente per garantire al figlio autistico una vita dignitosa e oggi, primo giorno di scuola, anche il diritto all'istruzione.



È grazie al gesto di solidarietà compiuto dall'associazione "Un raggio di sole" che oggi Saverio ha potuto varcare l'ingresso dell'istituto tecnico per geometri di Catanzaro. Il sodalizio si è infatti offerto di accompagnare lo studente a scuola sostituendosi all'amministrazione provinciale e regionale che anche quest'anno non hanno attivato il servizio di trasporto per studenti disabili.

