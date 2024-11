La vicenda è avvenuta a Rossano. Gli aggressori, secondo i primi accertamenti, si sarebbero scagliati contro l'uomo in presenza della figlioletta

Aggredito e picchiato a sangue, anche con un bastone, dall'ex suocero, dalla ex moglie e dal nuovo compagno della donna, perchè aveva trattenuto con se' la figlioletta, affidata alla madre, oltre gli orari stabiliti dal giudice. E' accaduto a Rossano.

I tre aggressori, C.G., di 58 anni, la figlia C.M., di 24 e il nuovo compagno di lei, M.C. (36), sono stati denunciati in stato di libertà dagli agenti del Commissariato di Ps di Rossano per i reati lesioni personali. I poliziotti delle Volanti, intervenuti in seguito ad una segnalazione, hanno soccorso la vittima che è stata portata nell'ospedale cittadino per essere medicata.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, gli autori dell'aggressione si sono scagliati contro l'uomo in presenza della figlioletta della ex coppia. In particolare, l'ex suocero, dopo avere colpito la vittima alla testa, si sarebbe anche impossessato della sua auto costringendolo ad allontanarsi a piedi dal luogo dell'aggressione.

I poliziotti hanno trovato parte del bastone all'interno della vettura e la parte mancante per terra nascosto dalle erbacce.