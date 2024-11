Trattore si ribalta in un’area agricola di Paludi, in provincia di Cosenza: perde la vita Giovanni Morelli, 89 anni, agricoltore, padre di due figli, in pensione da tempo.

L’incidente si è consumato questa mattina intorno alle 8.30. Sul posto si sono portati i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e un’ambulanza del 118, l’elisoccorso di Cosenza. Appare chiara la ricostruzione dell’incidente, tanto è che la salma è già stata consegnata ai familiari. Per domani è prevista la celebrazione dei funerali.