Il grave incidente a Mirto Crosia. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in codice rosso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza

Una giovane di 15 anni, di origini romene, è stata investita da una moto all'uscita di scuola nella frazione Mirto di Crosia. Il conducente della moto, un giovane di 18 anni, si è fermato per prestare soccorso alla ragazza. Sul posto, insieme ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, si è recato il personale del 118 che ha disposto il trasferimento della giovane a Cosenza, dove è stata ricoverata nell'ospedale Annunziata.

La ragazza presenta numerosi traumi ed è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non risulta essere, secondo quanto si è appreso, in pericolo di vita.

Francesco Pirillo