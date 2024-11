La donna, infermiera in servizio all’ospedale Pugliese Ciaccio, era stata investita appena scesa da un autobus. È deceduta dopo 24 ore in seguito alle gravi ferite riportate

Lascia quattro figli Barbara Borrello, la 57enne deceduta nella serata di ieri in seguito ad un arresto cardiaco dopo essere rimasta coinvolta in un incidente su viale Crotone a Catanzaro Lido lunedì sera, a pochi metri dal passaggio a livello quando, appena scesa dall’autobus, è stata investita da un’auto. Subito dopo il sinistro sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 personale della Questura. La donna, infermiera dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, era stata ricoverata nel nosocomio catanzarese in gravi condizioni.