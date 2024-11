A dare notizia dell’ennesimo grave incidente l’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Disagi alla circolazione

Un ennesimo grave incidente si è verificato sulla Strada Statale 106 all’altezza di Badolato, nel Catanzarese. Una donna, P.M., 40 anni, intorno alle 14, all'altezza della benzina Tamoil, è stata travolta da un’auto condotta da un uomo anziano di 83 anni. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all'ospedale Pugliese dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.